79 مليون دينار لتوسيع مظلة التأمين الصحي العام الحالي

الوكيل الإخباري - تسعى الحكومة العام الحالي، الى توسيع مظلة التأمين الصحي، من خلال زيادة نسبة عدد المواطنين المؤمنين مدنياً، لتصل الى 3.5% من مجموع الأردنيين.

اضافة اعلان



وبينت أرقام وزارة الصحة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" وفقا لمخصصات نفقاتها الجارية في مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، رصد 79 مليون دينار لتقديم المعالجات الطبية من خلال التأمين.



ورصدت الحكومة مبلغ 3 ملايين و600 ألف دينار لدعم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بعد أن دخل المركز لهذا العام ولأول مرة ضمن بند النفقات الجارية لوزارة الصحة.

وبلغ مجموع ما رصدته الحكومة من مبالغ على بند النفقات الجارية العام الحالي 594 مليون و80 الف دينار أردني.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة