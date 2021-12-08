الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الامن العام يعلن عن اغلاق طرق والارصاد تحذر - اسماء

فلسطين النيابية تدين الإساءة للأسرى وتدعو لإقامة فعاليات ردا على فيلم "أميرة"

انخفاض على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.. فهل الخروف الجورجي هو السبب؟

اقتراب استيراد الأردن للحوم الجورجية.. والزراعة: التنافسية تقلل الأسعار

مقترح اردني فلسطيني لتجميع الحاويات المستوردة بالعقبة

فايزر: لقاحنا لا يزال فّعالا ضد أوميكرون بعد ثلاث جرعات

الهيئة المستقلة للانتخاب تستكمل تشكيل لجان الانتخاب

رئيس هيئة الأركان يلتقي آمر كلية دفاع حلف الناتو

عجلون : دعوات إلى تعزيز ثقافة التطوع لمواجهة الأزمات

الأربعاء، 08-12-2021 04:10 م

مقترح اردني فلسطيني لتجميع الحاويات المستوردة بالعقبة

1220217215115280489922


الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل وجيه العزايزة، مع نظيره الفلسطيني عاصم سالم، الأربعاء، مقترحا لتجميع الحاويات التجارية المستوردة في ميناء العقبة، وانعكاسه على نمو الاقتصاد الفلسطيني، لما سيوفره من وقت ومال على التاجر الفلسطيني، وانعكاسه أيضاً على الحركة التجارية بين البلدين.

اضافة اعلان


واتفق الطرفان، خلال لقاء في رام الله، على أهمية التعاون المشترك فيما يخص استخدام التطبيقات الذكية، والتحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، تماشيا مع التطور العالمي في هذا المجال، خاصة وأن فلسطين شكلت الفريق الوطني للنقل الذكي، وباشرت بإعداد الدراسات والتوصيات اللازمة لهذا التحول.


وأكد العزايزة أن فلسطين محطة رئيسية في مشروع الربط الإقليمي، وهو ما سينعكس إيجابيا على جميع الدول المشاركة بالربط، كما أكد عمق العلاقات والتعاون بين البلدين، وخاصة في مجال النقل والمواصلات، حيث سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الدولية للبلدين، فضلا عن استخدام التجار الفلسطينيين لميناء العقبة بحركات الاستيراد والتصدير.


وتناول الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم قطاع النقل والمواصلات، وأهمها موقع فلسطين من مشروع الربط الإقليمي في المنطقة، وما تمثله من نقطة ربط تاريخية ورئيسية، بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتمسك المملكة بالدور الفلسطيني، ودعم وجودها في عملية الربط.


وأشاد سالم، أشاد بمواقف الأردن، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لفلسطين، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

120209112345615083663

الامن العام يعلن عن اغلاق طرق والارصاد تحذر - اسماء

خروف-اغنام-202010101

اقتراب استيراد الأردن للحوم الجورجية.. والزراعة: التنافسية تقلل الأسعار

الخروف-الجورجي4

انخفاض على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.. فهل الخروف الجورجي هو السبب؟

1220211113347398761238

الهيئة المستقلة للانتخاب تستكمل تشكيل لجان الانتخاب

9202128121632785128896

رئيس هيئة الأركان يلتقي آمر كلية دفاع حلف الناتو

أخبار متعلقة
6152f35c66dcc

الخرابشة يحمل ملفات الكهرباء والنفط لفلسطين والقدس من المناطق المستهدفة

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

الحرم-الابراهيمي-يهود-1-730x438

نواب يطالبون بتدخل المجتمع الدولي بعد اقتحام رئيس الاحتلال للحرم الإبراهيمي

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور

الاردن وفلسطين

وزير الصناعة: اتخاذ إجراءات لتسهيل انسياب السلع بين الأردن وفلسطين

main_image61935cf792cc4

اعتصام لعاملين بالأونروا في المملكة