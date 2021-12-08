مقترح اردني فلسطيني لتجميع الحاويات المستوردة بالعقبة

الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل وجيه العزايزة، مع نظيره الفلسطيني عاصم سالم، الأربعاء، مقترحا لتجميع الحاويات التجارية المستوردة في ميناء العقبة، وانعكاسه على نمو الاقتصاد الفلسطيني، لما سيوفره من وقت ومال على التاجر الفلسطيني، وانعكاسه أيضاً على الحركة التجارية بين البلدين.

اضافة اعلان



واتفق الطرفان، خلال لقاء في رام الله، على أهمية التعاون المشترك فيما يخص استخدام التطبيقات الذكية، والتحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، تماشيا مع التطور العالمي في هذا المجال، خاصة وأن فلسطين شكلت الفريق الوطني للنقل الذكي، وباشرت بإعداد الدراسات والتوصيات اللازمة لهذا التحول.



وأكد العزايزة أن فلسطين محطة رئيسية في مشروع الربط الإقليمي، وهو ما سينعكس إيجابيا على جميع الدول المشاركة بالربط، كما أكد عمق العلاقات والتعاون بين البلدين، وخاصة في مجال النقل والمواصلات، حيث سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الدولية للبلدين، فضلا عن استخدام التجار الفلسطينيين لميناء العقبة بحركات الاستيراد والتصدير.



وتناول الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم قطاع النقل والمواصلات، وأهمها موقع فلسطين من مشروع الربط الإقليمي في المنطقة، وما تمثله من نقطة ربط تاريخية ورئيسية، بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتمسك المملكة بالدور الفلسطيني، ودعم وجودها في عملية الربط.



وأشاد سالم، أشاد بمواقف الأردن، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لفلسطين، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين.



