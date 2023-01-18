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الأربعاء، 18-01-2023 03:10 م

8.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة بارتفاعٍ نسبته 5.6%

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الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة نحو 8255 ألف م2، مقارنة مع 7817 ألف م2 بارتفاعٍ نسبته 5.6%بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 ، مقارنة بفس الفترة من عام 2021.

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وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 23,662 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، مقارنة مع 24,284 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 2.6%.


وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 نحو 6854 ألف م2، مقارنة مع نحو 6849 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 0.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 نحو 1401 ألف م2، مقارنة مع نحو 968 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 44.7%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 ما نسبته 83% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.


وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.1%.

 

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5248 ألف م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 مقابل نحو 4972 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 5.6%.


أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2189 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 804 ألف م2 مقارنة مع 806 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 0.3%.أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2189 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 804 ألف م2 مقارنة مع 806 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 0.3%.


وأكدت الإحصاءات إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

 




 

 


 

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