ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 14.81%

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2022، بنسبة 14.81%، ليصل إلى 141.92 مقابل 123.62 للفترة نفسها من عام 2021.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 14.82%، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 34.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 7.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر تشرين الثاني من عام 2022، ليصل إلى 140.56 مقابل 131.98 للشهر نفسه من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6.50%.



وبين التقرير، أن من أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، الصناعات التحويلية بنسبة 4.69%، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 42.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 9.36%، التي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.