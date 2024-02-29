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الخميس، 29-02-2024 09:08 ص

85-50 قرشاً سعر الموز البلدي بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الموز البلدي الواردة إلى ساحات السوق المركزي اليوم 86.832 طن، بأسعار تتراوح بين 50 و 85 قرشاً للكيلو.

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وفيما يتعلق بالموز المستورد، فقد وصلت كميات الموز من لبنان ومصر إلى حوالي 24 طنا بسعر دينار للكيلو، فيما وصلت كميات الموز الأجنبي المستورد من الإكوادور إلى حوالي 69 طنا، وتراوحت الأسعار بين دينار ودينار وخمسة قروش للكيلو.


وبشكل عام، بلغت الكميات الإجمالية من الفاكهة التي وصلت إلى ساحات السوق اليوم 653.572 طنا .

 

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الفاكهة والخضار بالسوق المركزي الخميس :



 




 

 


 

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