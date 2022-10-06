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الخميس، 06-10-2022 04:33 م

وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي في عمان

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الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، وزير الدفاع النيوزلندي بيني هيناري، في لقاء بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض آخر المستجدات الإقليمية والدولية.اضافة اعلان


وأكّد الوزيران أهمية علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور في جميع المجالات.

واستعرض اللقاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات والتعاون في مجال محاربة الإرهاب.

وأكد الوزيران استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار مبادرة اجتماعات العقبة وتعزيز الشراكة مع "نداء كرايست تشيرش" بهدف محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وبدوره أكّد وزير الدفاع النيوزلندي هيناري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن، وثمنّ الجهود التي يقُودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتجاوز التحديات والأزمات في المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار.

 




 

 


 

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