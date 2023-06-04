93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر أيار الماضي نحو 93 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لذات الشهر من العام الماضي التي بلغت 110.8 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 16%.

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واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على حجم الصادرات الأكبر بقيمة صادرات بلغت 89 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي ثلاثة ملايين دولار، وتوزعت باقي الصادرات على مناطق صناعية أخرى في المحافظة.



وحافظ قطاع المحيكات والصناعات الجلدية على مركز الريادة في صادرات المحافظة بقيمة بلغت 84 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.5 مليون دولار والمواد التموينية بقيمة 2.7 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية والإنشائية والكهربائية والهندسية والتعبئة والتغليف والتعدينية والبلاستيكية والمطاطية.



واستوعبت السوق الأميركية ما قيمته 65 مليون دولار من صادرات المحافظة، وتم تصدير نحو 8.5 مليون دولار للدول العربية، وتوزعت باقي الصادرات على الأسواق الكندية والأوروبية ودول جنوب شرق آسيا.