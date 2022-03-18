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الجمعة، 18-03-2022 01:58 م

99 مرشحا يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في المفرق

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الوكيل الاخباري- تشهد محافظة المفرق تنافسا بين 99 مرشحا على 18 بلدية موزعة على 4 ألوية، وهي لواء القصبة ويضم 4 بلديات، ولواء البادية الشمالية الشرقية ويضم 7 بلديات ولواء البادية الشمالية الغربية ويضم 6 بلديات، ولواء الرويشد بلدية واحدة فقط.اضافة اعلان


"المملكة" أعدت احصائية شاملة حول اعداد المرشحين والناخبين حيث تشهد المحافظة تنافسا بين 551 مرشحا على 178 مقدا لعضوية البلدية في البلديات الثمانية عشرة من بين هؤلاء المرشحين 142 سيدة ما يشكلن نسبتهن نحو 25%.

هذا ويبلغ عدد المقترعين في المحافظة الذين يحق لهم الوصول الى الصناديق " 205202" منهم "115523" سيدة، ويبلغ عدد سكان المفرق قرابة 620 الف نسمة منهم قرابة 170 الف لاجىء سوري بحسب احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أما بالنسبة لمجلس المحافظة الذي خصص له 33 مقعدا للانتخاب و8 مقاعد للكوتا النسائية يتنافس عليها 122 مرشحا من بينهم 15 سيدة ما يشكلن نسبتهن قرابة 12% فقط. ويضاف إلى مقاعد مجلس المحافظة ما نص عليه قانون الإدارة المحلية من تخصيص مقاعد لرؤساء البلديات في مركز المحافظة والألوية وأعضاء من غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين واثنين يتم تعيينهم من قبل وزير الإدارة المحلية.

 




 

 


 

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