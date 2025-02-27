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اتهام أمريكي لبيونغ يانغ بسرقة 1.5 مليار دولار من بورصة ByBit

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تعبيرية
الخميس، 27-02-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن بيونغ يانغ تقف وراء سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية التابعة لبورصة العملات المشفرة "ByBit" في واحدة من أكبر عمليات الحالية

وأشار المكتب إلى أن هذا النشاط السيبراني الخبيث يُعرف باسم "TraderTraitor"، وهو أسلوب متطور تستخدمه بيونغ يانغ لتنفيذ عمليات اختراق إلكترونية وسرقة الأصول الرقمية.

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ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى بيتكوين وعملات مشفرة أخرى وسيتم سحبها لاحقا في شكل عملة ورقية.


ويُطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على البرامج التي يستخدمها المجرمون للحصول على الأموال بشكل غير قانوني اسم TraderTraitor.


وبالإضافة إلى البيان، نشر المكتب قائمة بالعناوين التي تم تخزين الأصول المسروقة فيها، ودعا شركات العملات المشفرة إلى وقف المعاملات مع العناوين التي وجد أنها متورطة في الجريمة.


وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن شركة بايبت  "ByBit"ومحللين، أن ما يقرب من 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة قد سُرقت من بورصة بايبت لتداول العملات المشفرة، مما يجعلها أكبر سرقة في تاريخها.


وفي تصريح سابق، قالت "ByBit" إن أحد المهاجمين تمكن من السيطرة على محفظة إيثر ونقل الأصول إلى عنوان مجهول، وهو ما يُشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الأصول المشفرة.


وتُعد "ByBit" واحدة من أبرز بورصات العملات المشفرة عالميًا، حيث تخدم أكثر من 60 مليون مستخدم، وتتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وإيثر.

 

RT

 
gnews

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