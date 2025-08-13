ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب عالميا اليوم الأربعاء، مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أيلول المقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية "الأونصة"، حيث استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3399.6 دولار.