الأربعاء 2025-08-13 01:43 م
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب عالميا اليوم الأربعاء، مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أيلول المقبل. ووفقا لوكالة "بلومبرغ " الاقتصادية، صعد الذهب في
الذهب
 
الأربعاء، 13-08-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الذهب عالميا اليوم الأربعاء، مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أيلول المقبل.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ " الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية "الأونصة"، حيث استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3399.6 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولار واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 



الأكثر مشاهدة