ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية "الأونصة"، حيث استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3399.6 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولار واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.
