لرقبة أكثر شباباً.. تمارين سهلة لشدّ الجلد ومنع الترهل

✅ أسباب ترهل الرقبة:
التقدم في العمر.
زيادة أو فقدان الوزن المفاجئ.
فقدان الكولاجين والمرونة.
🧘♀️ أفضل 6 تمارين لشد الرقبة:
1. ابتسامة دفع الذقن
اجلسي مستقيمة واضغطي بلطف على الذقن.
ابتسمي وادفعي الذقن للخارج، ثم عودي لوضعية البداية.
كرري 15 مرة، مرتين يوميًا.
2. تدليك شد الوجه الطبيعي
باستخدام زيت الوجه، دلكي الرقبة بحركات تصاعدية.
يُفضل تكراره 20 مرة يوميًا.
⚠️ تجنبي هذا التمرين إن كنتِ تعانين من حب الشباب أو الإكزيما.
3. تقبيل السقف
ارفعي رأسك وانظري للسقف، شكّلي شفتيكِ كأنكِ تقبّلين.
كرري 5 مرات في كل اتجاه، مرتين يوميًا.
4. شد الرقبة بشفتين مطبقتين
انظري للأعلى وضمّي شفتيكِ كما لو كنتِ تقبّلين.
اثبتي 10 ثوانٍ، كرري 10 مرات، مرتين يوميًا.
5. يوغا الوجه والرقبة الممتدة
انظري للأعلى وافتحي وأغلقي فمكِ ببطء.
كرري 15 مرة، مرتين يوميًا.
6. شد عضلات الرقبة
افتحي فمكِ وأغلقيه بينما تضغطين على ذقنكِ بسبابتكِ لمقاومة الحركة.
كرري 5 مرات، مرتين يوميًا.
💡 نصيحة:
ابدئي كل تمرين بتدفئة الرقبة باستخدام زيت خفيف وتدليك لمدة دقيقتين. النتائج تظهر مع الاستمرار والمواظبة.
