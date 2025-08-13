هل تبحثين عن عينين أكثر شباباً؟.. اكتشفي سر المظهر الأكثر حيوية

الوكيل الإخباري- مع التقدم في السن، يفقد الجلد مرونته، ما يؤدي إلى تدلي الجفون العلوية وانتفاخ الجفون السفلية. جراحة شد الجفون تُعيد نضارة العينين وتمنح مظهرًا أكثر شبابًا.



✅ ما هي جراحة شد الجفون؟

إجراء تجميلي يزيل الجلد والدهون الزائدة حول العينين.

يعالج ترهلات الجفن وانتفاخات تحت العين.

يحسن الرؤية في حال حجب الجفون مجال الإبصار.



💠 الفوائد التجميلية والطبية:

استعادة مظهر شبابي وحيوي.

تحسين الرؤية المتأثرة بتدلي الجفن.

تقليل الإحساس بثقل الجفن والانتفاخ.



🔍 كيف تتم العملية؟

الجفن العلوي: شق على طية الجفن لإزالة الجلد والدهون الزائدة.

الجفن السفلي:

شق داخلي لإزالة الدهون فقط (لا يترك ندبات).

أو شق خارجي تحت الرموش لإزالة الدهون وشد الجلد معًا.

العملية تتم تحت تخدير موضعي وتستغرق 1–3 ساعات.



⏱️ التعافي بعد الجراحة:

كدمات وتورم يزولان خلال 7–14 يومًا.

راحة ليومين وتجنّب المجهود لمدة 10 أيام.

تبريد العين، ورفع الرأس أثناء النوم، وتنظيف لطيف للمنطقة.



🧪 لماذا تدوم النتائج طويلاً؟

الجراحة تزيل السبب الجذري للترهل.

النتائج تستمر لسنوات دون حاجة لإعادة الإجراء.

يمكن دمجها مع:

الليزر لتحسين ملمس الجلد.

البوتوكس للتجاعيد.

الفيلر لملء الفراغات تحت العين.



⚠️ السلامة والاحتياطات:

يجب اختيار جراح مختص لتقليل المخاطر المحتملة مثل:

جفاف العين المؤقت.

عدم التماثل في الجفون.

يتطلب تقييمًا دقيقًا للحالة الصحية وبنية الجفن.



✨ لمن تناسب العملية؟

من تعاني ترهلات أو انتفاخات مزعجة حول العين.

من ترغب في استعادة مظهر ناعم ومفتوح للعين.

من تبحث عن حل طويل الأمد بدلًا من المكياج أو العلاجات السطحية.

