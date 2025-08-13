الأربعاء 2025-08-13 07:53 ص
 

النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي

الأربعاء، 13-08-2025 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط الأربعاء بعدما كشف تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في مؤشر على اقتراب نهاية فترة الطلب الموسمية الصيفية.اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاث سنتات إلى 66.15 للبرميل في الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 63.14 دولارا بعد هبوطها بنسبة 1.2%.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.

وفي حال أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء انخفاضا أيضا، فقد يشير ذلك بلوغ ذروة الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي وإلى تخفيف شركات التكرير لعملياتها.

ويمتد موسم الطلب عادة من عطلة يوم الذكرى في نهاية أيار إلى أوائل أيلول.

ويتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء إلى زيادة الإنتاج هذا العام وهو ما أثر على الأسعار، لكن كلاهما يتوقع انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج بالعالم، في العام المقبل مع زيادة إمدادات النفط والغاز الطبيعي في مناطق أخرى من العالم.
 
 
