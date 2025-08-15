ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية

الوكيل الإخباري- واصلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعها خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع ترقب انعقاد قمة ألاسكا اليوم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، وسط آمال معقودة على التقدم نحو اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1،41 نقطة أو بنسبة 0،25 بالمئة إلى مستوى 555،28 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



كما صعد مؤشر داكس الألماني 85 نقطة أو بنسبة 0،35 بالمئة إلى مستوى 24462 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 10 نقاط أو بنسبة 0،11 بالمئة إلى مستوى 9187 نقطة.



في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 37 نقطة أو بنسبة 0،47 بالمئة إلى مستوى 7907 نقاط.



كما ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام اليوم الجمعة، بعد تراجع بورصة "وول ستريت" الأميركية أمس، بسبب صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن معدلات تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 2،1 بالمئة إلى 55،43152 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة في طوكيو نمو الاقتصاد في البلاد بنسبة سنوية بلغت 1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.



وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة طفيفة بلغت 1،0 بالمئة ليسجل 66،3225 نقطة.



وارتفع مؤشر إس إند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 4،0 بالمئة إلى 20،8909 نقطة، مثلما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 5،0 بالمئة إلى 58،3683 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2،1 بالمئة ليسجل 45،25216 نقطة.

