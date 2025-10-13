الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على توترات تجارية بين واشنطن وبكين

09:40 ص

الوكيل الإخباري- تعافى الدولار الأميركي بعد موجة بيع شهدها في المعاملات المبكرة، الاثنين، إذ يأمل المستثمرون في أن تخفف واشنطن من حدّة أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين، في حين قوّضت التطورات السياسية في فرنسا واليابان اليورو والين.





وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية، إلى 99.002، معوّضًا بعض الخسائر التي تكبّدها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين.



وأدّى ذلك إلى إحياء المخاوف من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في نيسان (أبريل)، مما أدّى إلى موجة بيع في الأسهم والعملات الرقمية يوم الجمعة. وقال تيم كيليهر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية المؤسسية في بنك الكومنولث في أوكلاند: "من المؤكد أن الوضع متوتر للغاية هناك".



وأضاف: "إذا نظرت إلى الأمور المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، فيبدو أن ترامب... خفّف من لهجته"، مشيرًا إلى قاعدة التداول التي تقول: "ترامب دائمًا ما يتراجع".



ومقابل الين، سجّل الدولار 151.985 ينًّا، مرتفعًا 0.5%.



واستقر اليورو عند 1.1609 دولار، منخفضًا 0.1%، بعد أن أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، أمس الأحد.



وتذبذبت أسواق العملات الرقمية بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادّة التي شهدتها يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بتكوين في أحدث تداول 0.4% إلى 115,486.04 دولارًا. وسجّل الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 4059.30 دولارًا أميركيًا، وارتفع في أحدث المعاملات 0.8%.



وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.137 يوان مقابل الدولار، إذ ارتفع 0.1% في المعاملات الآسيوية المبكرة.