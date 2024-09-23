الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد خفض الفائدة في أميركا

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما خفض الفدرالي معدل الفائدة لأول مرة في 4 سنوات، ومع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية.

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.3% إلى 2654.30 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2656.1 دولار للأونصة.



وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.

وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.



وقفز سعر الملاذ الآمن بنحو 26% في 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، مع اتجاه المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



ويرى محللون أن المكاسب القياسية للمعدن الأصفر قد تكون معرضة لحركة تصحيح. وقال محللون لدى Commerzbank إن المكاسب القياسية لن تستمر للأبد، مشيراً إلى أن الفدرالي ربما يخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط في الاجتماعين المقبلين قبل نهاية 2024.

CNBC