الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد خفض الفائدة في أميركا

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.3% إلى 2654.30 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2656.1 دولار للأونصة.
وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.
وقفز سعر الملاذ الآمن بنحو 26% في 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، مع اتجاه المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويرى محللون أن المكاسب القياسية للمعدن الأصفر قد تكون معرضة لحركة تصحيح. وقال محللون لدى Commerzbank إن المكاسب القياسية لن تستمر للأبد، مشيراً إلى أن الفدرالي ربما يخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط في الاجتماعين المقبلين قبل نهاية 2024.
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