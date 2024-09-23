الإثنين 2024-09-23 01:09 م
 
 

الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد خفض الفائدة في أميركا

أونصات ذهبية
أونصات ذهبية
الإثنين، 23-09-2024 12:27 م

الوكيل الإخباري-  قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما خفض الفدرالي معدل الفائدة لأول مرة في 4 سنوات، ومع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية.

اضافة اعلان


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.3% إلى 2654.30 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2656.1 دولار للأونصة.


وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.

 

وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.        


وقفز سعر الملاذ الآمن بنحو 26% في 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، مع اتجاه المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.


ويرى محللون أن المكاسب القياسية للمعدن الأصفر قد تكون معرضة لحركة تصحيح. وقال محللون لدى Commerzbank إن المكاسب القياسية لن تستمر للأبد، مشيراً إلى أن الفدرالي ربما يخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط في الاجتماعين المقبلين قبل نهاية 2024.

 

CNBC

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية عاجل | فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام حركة الشحن

طائرة "سو-35" الروسية

عربي ودولي صحيفة أمريكية: مقاتلة "سو-35" الروسية قادرة على منافسة كل الطائرات الحربية الحديثة

تعبيرية

طب وصحة 7 أطعمة قد تكون السبب وراء آلام ظهرك.. احذرها

أحمد سعد

فن ومشاهير ماذا قال أحمد سعد عن سرقة مجوهراته في إيطاليا؟

جانب من منع الاحتلال لديبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي

فلسطين الاحتلال يمنع دبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل

صواريخ روسية

عربي ودولي الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 1.8 ألف جندي خلال آخر يوم

تعبيرية

منوعات وداعا للكاكاو.. شوكولاتة من بذور "دوار الشمس"

الملك عبدالله

أخبار محلية فلسطين تثمن مبادرة الملك لمساعدة فاقدي الأطراف في غزة



 

الأكثر مشاهدة





عاجل