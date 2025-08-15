الذهب يرتفع عالميا لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3341.50 دولار للأونصة في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.
وانخفض المعدن الأصفر بنحو 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2 بالمئة إلى 3388.90 دولار.
وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1140.69 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية
-
أسعار النفط عند أعلى مستوى في أسبوع
-
روسيا: ارتفاع الدين الخارجي إلى 323 مليار دولار
-
الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%
-
تراجع صادرات بريطانيا إلى أميركا لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
البتكوين عند قمة جديدة مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية
-
الدولار تحت ضغط وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية