الذهب يرتفع عالميا لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من التوقعات وأدت إلى تراجع الرهانات على خفض كبير لمعدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3341.50 دولار للأونصة في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.


وانخفض المعدن الأصفر بنحو 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.2 بالمئة إلى 3388.90 دولار.


وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1140.69 دولار.

 

