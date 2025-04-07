الإثنين 2025-04-07 11:03 ص
 

العملات المشفرة تنضم لموجة هبوط الأسواق العالمية .. ماذا حدث؟

عملات مشفرة - تعبيرية
عملات مشفرة - تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسواق الأسهم تراجعات حادة في أعقاب الإعلان عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المستثمرين أثرت سلباً على الثقة في الأسواق التقليدية.اضافة اعلان


ومع تصاعد التوترات التجارية، واجهت الأسهم ضغطاً شديداً في ظل القلق من تأثيرات الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، لكن في المقابل، أظهرت العملات المشفرة استقراراً ملحوظاً في البداية؛ وقد خالفت اتجاه أسواق الأسهم، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على التحصن أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، تغير الوضع بشكل جذري في تعاملات يوم الأحد، حيث تبعت العملات المشفرة الأسهم في هبوطها الحاد، مما يعكس تأثيرات سلبية غير متوقعة على هذه السوق المتقلبة، مقتفية بذلك أثر تراجعات "وول ستريت".

انخفض سعر البتكوين إلى ما دون مستوى 77 ألف دولار، صباح الاثنين، مع تأهب المستثمرين لمزيد من التقلبات في الأسواق المالية، بعد معاناة الأسهم الأميركية من أسوأ انخفاض لها منذ جائحة كورونا.

انخفاض البتكوين عند هذا المستوى يأتي بعد أن تداول فوق مستوى 80 ألف دولار لمعظم هذا العام، باستثناء بعض الانخفاضات الطفيفة تحته وسط التقلبات الأخيرة. وقد انخفض السعر بنسبة 39 بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإنه عادةً ما ينظر المتداولون إلى العملة المشفرة الرائدة على أنها مؤشر رئيسي على معنويات السوق، لكنها خالفت الانهيار العام للسوق الأسبوع الماضي، حيث استقرت بين 82 ألف دولار و83 ألفاً، وارتفعت مع نهاية الأسبوع مع تراجع الأسهم وحتى الذهب.

تكبدت العملات المشفرة الأخرى خسائر أكبر خلال الليل. وانخفض سعر الإيثريوم والرمز المرتبط بسولانا بنحو 10 بالمئة لكل منهما.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

للا

طب وصحة 7 إبريل: يوم الصحة العالمي – تعزيز الوعي وتحقيق الصحة للجميع

فل

منوعات 7 إبريل: يوم اليتيم العالمي – فرصة لدعم الأيتام وتحقيق حقوقهم

ل

أخبار محلية الملك يشارك اليوم في قمة مع الرئيسين المصري والفرنسي في القاهرة

uj

فن ومشاهير تفاعل ملحوظ مع مسلسل 'آسر'.. النسخة العربية من مسلسل إيزل التركي

ل

اقتصاد محلي انخفاض لافت للذهب في الأردن.. وفرصة للمقبلين على الزواج

لاب

طب وصحة فيتامين C: كيف تحافظ على مستوياته العالية في الطعام؟

تعبيرية

فلسطين شهداء وجرحى بمجازر إسرائيلية بمناطق متفرقة في قطاع غزة

ل

أسواق ومال الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف



 
 



الأكثر مشاهدة