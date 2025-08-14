روسيا: ارتفاع الدين الخارجي إلى 323 مليار دولار

وذكر المركزي الروسي في بيان:" الارتفاع يعود إلى زيادة القروض والتزامات الديون على مؤسسات الدولة والشركات الروسية في الأسواق العالمية، وسط استمرار التقلبات الاقتصادية وتحديات التمويل الخارجي".
