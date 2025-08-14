روسيا: ارتفاع الدين الخارجي إلى 323 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن أن حجم الدين الخارجي لروسيا بلغ 323 مليار دولار حتى الأول من تموز الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 11.1%، ما يعادل 32.2 مليار دولار، مقارنة بمستواه في مطلع كانون الثاني الماضي.

اضافة اعلان



وذكر المركزي الروسي في بيان:" الارتفاع يعود إلى زيادة القروض والتزامات الديون على مؤسسات الدولة والشركات الروسية في الأسواق العالمية، وسط استمرار التقلبات الاقتصادية وتحديات التمويل الخارجي".

