الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

روسيا: ارتفاع الدين الخارجي إلى 323 مليار دولار

ل
أرشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 09:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن أن حجم الدين الخارجي لروسيا بلغ 323 مليار دولار حتى الأول من تموز الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 11.1%، ما يعادل 32.2 مليار دولار، مقارنة بمستواه في مطلع كانون الثاني الماضي.

اضافة اعلان


وذكر المركزي الروسي في بيان:" الارتفاع يعود إلى زيادة القروض والتزامات الديون على مؤسسات الدولة والشركات الروسية في الأسواق العالمية، وسط استمرار التقلبات الاقتصادية وتحديات التمويل الخارجي".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

عربي ودولي حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

ل

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية

ارشيفية

فلسطين القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

ن

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

عربي ودولي وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

ا

عربي ودولي ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع

زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

عربي ودولي رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية



 
 



الأكثر مشاهدة