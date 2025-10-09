ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية

الوكيل الإخباري- ارتفع الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 7.1% خلال أغسطس الماضي بدعم الأنشطة النفطية، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.



ونمت الأنشطة النفطية بنسبة 8.3% حيث تعد أكبر وزن في مؤشر الإنتاج الصناعي باستحواذها على 75% منه، فيما تسارع نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% خلال أغسطس مقارنة بـ 3.2% خلال يوليو 2025.

وكان مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي قد سجل نموا خلال يوليو الماضي 6.5% على أساس سنوي، مرتفعا بأعلى وتيرة في 19 شهرا.



ويعد الإنتاج الصناعي أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030، إذ تقود قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات المشهد الصناعي منذ عقود، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مثل الجبيل وينبع.