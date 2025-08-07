روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار منذ بداية العام

وذكرت الوزارة الروسية في بيان صحفي: "وفق البيانات فقد، بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة كانون الثاني إلى نهاية تموز الماضي من العام 2025 أكثر من 61.4 مليار دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت تستهدف الحكومة الروسية عجزًا لا يتجاوز 1.7 بالمئة من الناتج لهذا العام".
