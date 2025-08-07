الجمعة 2025-08-08 12:25 ص
 

روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار منذ بداية العام

ل
أرشيفية
 
الخميس، 07-08-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوز الهدف المحدد لعام 2025 بمقدار الربع ليصل إلى أكثر من 61.4 مليار دولار.

اضافة اعلان


وذكرت الوزارة الروسية في بيان صحفي: "وفق البيانات فقد، بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة كانون الثاني إلى نهاية تموز الماضي من العام 2025 أكثر من 61.4 مليار دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت تستهدف الحكومة الروسية عجزًا لا يتجاوز 1.7 بالمئة من الناتج لهذا العام".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 



الأكثر مشاهدة