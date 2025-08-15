الجمعة 2025-08-15 05:02 م
 

ضعف عام في سوق الحديد وسط بيانات سلبية من الصين

الجمعة، 15-08-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري- تراجع سعر خام الحديد عقب صدور حزمة من البيانات الاقتصادية السلبية من الصين، عكست تباطؤاً ملحوظاً في اقتصاد البلاد خلال الشهر الماضي.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، أن إنتاج المصانع والمناجم سجل أبطأ وتيرة نمو منذ تشرين الثاني الماضي. وتُعد الصين أكبر منتج ومستهلك لخام الحديد والصلب عالمياً، ما يجعل أي تغير طفيف في نشاطها الاقتصادي قادراً على التأثير على مستويات الطلب.


انخفض سعر خام الحديد بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 101.90 دولار للطن عند 12:19 ظهراً بتوقيت سنغافورة، وتراجع بالنسبة نفسها على أساس أسبوعي. كما سجلت العقود المستقبلية لخام الحديد المقومة باليوان في بورصة داليان، وعقود الصلب في بورصة شنغهاي، انخفاضاً أيضاً.


وفي بورصة لندن للمعادن، استقر سعر النحاس عند 9768 دولاراً للطن، بينما ارتفع سعر الألمنيوم بشكل طفيف، في حين انخفضت جميع المعادن الأساسية الأخرى المدرجة في البورصة.

 

بترا

 
 
