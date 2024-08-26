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قطر تزود الكويت بالغاز لـ 15 عاما

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 26-08-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة، الإثنين، اتفاقية طويلة الأجل، تتيح للكويت استيراد 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، من مشروع توسعة حقل الشمال، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

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ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نواف الصباح، قوله إن الاتفاقية بين قطر للطاقة والكويت، ستبدأ في يناير 2025.


والكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتج رئيسي للنفط، وتعمل على تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خصوصا في الصيف مع الارتفاع الشديد في استهلاك الطاقة بسبب أنظمة تبريد الهواء، لكنها تركز أيضا على زيادة إنتاج الغاز ضمن استراتيجيتها للنمو 2040.


والأسبوع الماضي، واجهت الكويت موجة ثانية من انقطاعات التيار الكهربائي، التي تمضي وفق مواعيد محددة، بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو الماضي.


وعادة، تتجاوز درجات الحرارة في الصيف مستوى 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة.


وتخطط قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 بالمئة من حقل الشمال، الذي ينتج حاليا 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، من 126 مليون طن سنويا كما كان متوقعا في السابق.


وفي عام 2020، وقعت الكويت اتفاقا لمدة 15 عاما مع قطر لتوريد 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.


وتعني الصفقة الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال، أن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ 6 ملايين طن سنويا في وقت لاحق من هذا العقد.

 

رويترز

 
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