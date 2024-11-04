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كشف سبب الطلب غير المسبوق على الذهب في العالم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري- حذر أليكسي موجين المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، من أن النظام النقدي الدولي ينهار والثقة بالدولار في العالم تتراجع بسبب استخدام السلطات الأمريكية عملتها كسلاح.

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وقال موجين في حوار مع وكالة "نوفوستي": "الآن نرى أن هذا النظام ينهار، ونرى أن الثقة في الدولار تتراجع، بما في ذلك بسبب استخدامه من قبل الأمريكيين كسلاح".


واعتبر موجين أن السبب الآخر لتراجع الثقة في الدولار هو تزايد الدين القومي الأمريكي وعدم قدرة السلطات الأمريكية على تقليصه، مضيفا أنه على هذه الخلفية ترتفع أسعار الذهب، وهو المؤشر الرئيس لتراجع الثقة في الدولار.


وقال: "لا تقوم البنوك المركزية وحدها ببيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، وإنما الأشخاص العاديون والأسر أيضا.. هناك طلب غير مسبوق على الذهب من قبل الأشخاص العاديين الذين يبيعون الدولارات ويشترون الذهب، وهذا دليل على تزايد عدم الثقة في الدولار".


وأشار المسؤول الروسي السابق إلى أنه طرح أكثر من مرة سؤالا عن سبب عدم قيام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بمناقشة النظام النقدي الدولي، وقال: "نحن نعرف الجواب: لأن القوى المعنية، وفي المقام الأول الأمريكيون أنفسهم، لا تريد مناقشة هذا الأمر".

 

RT

 
gnews

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