انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأميركية.

اضافة اعلان