انخفاض أسعار النفط عالميا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتصل إلى 63.93 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 دولارا للبرميل، منخفضا 13 سنتا أو 0.2 بالمئة.
