انخفاض أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 11-11-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتصل إلى 63.93 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 دولارا للبرميل، منخفضا 13 سنتا أو 0.2 بالمئة.

 
 
