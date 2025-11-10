الدولار يستقر بعدما خففت المخاوف بشأن النمو من آمال انتهاء الإغلاق الحكومي قريبا

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.2% إلى 99.740، مختتما سلسلة من الخسائر التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تراجع الين واليورو.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون إن المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلس لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية اتخذت منعطفا إيجابيا على ما يبدو، في حين تحرك مجلس الشيوخ الأميركي نحو التصويت الأحد، على إعادة فتح الحكومة الاتحادية بإجراءات تمويل حتى يناير.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني "جاء ذلك في الوقت المناسب تماما. من المحتمل أن يستمر الآن التراجع الذي شهدناه في الدولار الأميركي حتى نهاية الأسبوع الماضي".
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد
-
مصر وألمانيا توقعان اتفاقا جديدا لمبادلة الديون
-
البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي
-
قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة
-
أكبر 10 دول تمتلك ذهبا لم تمسه يد الإنسان
-
المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية
-
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
تراجع الأسهم الآسيوية