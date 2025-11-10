الإثنين 2025-11-10 08:31 ص
 

الدولار يستقر بعدما خففت المخاوف بشأن النمو من آمال انتهاء الإغلاق الحكومي قريبا

الإثنين، 10-11-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   تماسك الدولار الأميركي في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، إذ جددت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، على الرغم من أن المؤشرات على أن الكونغرس قد يكون يقترب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد فتح الحكومة الأميركية أثرت سلبا على الدولار كملاذ آمن.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.2% إلى 99.740، مختتما سلسلة من الخسائر التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تراجع الين واليورو.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون إن المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلس لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية اتخذت منعطفا إيجابيا على ما يبدو، في حين تحرك مجلس الشيوخ الأميركي نحو التصويت الأحد، على إعادة فتح الحكومة الاتحادية بإجراءات تمويل حتى يناير.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني "جاء ذلك في الوقت المناسب تماما. من المحتمل أن يستمر الآن التراجع الذي شهدناه في الدولار الأميركي حتى نهاية الأسبوع الماضي".
 
 
