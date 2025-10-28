ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 161 نقطة، ليصل إلى 47706 نقاط، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 190 نقطة ليصل إلى 23827 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 6890 نقطة.
