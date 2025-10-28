الثلاثاء 2025-10-28 11:54 م
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل عند 59.96 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 161 نقطة، ليصل إلى 47706 نقاط، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 190 نقطة ليصل إلى 23827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 6890 نقطة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

الطقس أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

عربي ودولي إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

عربي ودولي الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

ترند النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

عربي ودولي أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

برشلونة يستعين بـ"الرجل الخبير" لتقويم سلوك نجمه يامال

ترند تعرف على الخبير الذي استعان به برشلونه لتقويم سلوك "يامال"

بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان

أخبار محلية بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان



 
 



الأكثر مشاهدة