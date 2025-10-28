الدولار يتراجع قبل اجتماعات للبنوك المركزية

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماعات البنوك المركزية التي ستؤدي على الأرجح في الولايات المتحدة لخفض أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.19 بالمئة إلى 98.58.



وارتفع الين أكثر من 0.6 بالمئة إلى 151.855 للدولار قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.



ووصل اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1668 دولار، اليوم، في حين سجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.3368 دولار، مرتفعًا 0.25 بالمئة خلال اليوم.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.6563 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وزاد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5782 دولار.



بترا