يساعد PlanMining حاملي Bitcoin على كسب أكثر من 7999 دولارًا أمريكيًا كدخل سلبي يومي - مقارنة استثمارية حديثة بين الذهب والبيتكوين

الوكيل الإخباري- مع تزايد تقلبات السوق ووصول سعر بيتكوين (BTC) مؤخرًا إلى مستويات منخفضة جديدة تقترب من 110,000 دولار أمريكي، يبحث حاملو بيتكوين عن حلول دخل مبسطة لا تعتمد على أجهزة التعدين. تدعم PlanMining، وهي منصة عالمية رائدة للتعدين السحابي، بيتكوين (BTC) بالكامل كعملة تسوية، مما يوفر للمستثمرين مسارًا بسيطًا وموثوقًا لتحقيق دخل سلبي يومي مستقر من خلال تعدين بيتكوين السحابي.



في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتزايد الضغوط التضخمية، وتقلبات الأسواق التقليدية، ينظر المزيد والمزيد من المستثمرين إلى البيتكوين كمخزن للقيمة أشبه بالذهب، لا سيما في الأردن والشرق الأوسط. مع PlanMining، يمكن للمستخدمين المشاركة في التعدين السحابي باستخدام هاتف محمول وكمية صغيرة من البيتكوين فقط، مما يُغني عن عناء الاستثمار في الأجهزة التقليدية مع ضمان عوائد يومية مستقرة.

لمحة عامة عن فوائد منصة PlanMining



مكافأة تجريبية للمستخدم الجديد: مكافأة تسجيل بقيمة 15 دولارًا - استمتع بتجربة التعدين السحابي دون أي مخاطر



لا يتطلب أي أجهزة: لا توجد معدات تعدين، ولا تكاليف كهرباء، ولا تكاليف صيانة



تسويات شفافة: لا توجد رسوم إدارة أو رسوم خفية؛ تتبع الأرباح في الوقت الفعلي



عمليات سحب مجانية: تدعم BTC وETH وDOGE وXRP وUSDT (TRC20/ERC20) وSOL وLTC



مكافأة الإحالة: 3% عمولات مباشرة + 1.5% عمولات غير مباشرة مدى الحياة، وإمكانية ربح غير محدودة



الأمان الشامل: حماية McAfee® + Cloudflare®، وتأمين AIG، ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع



كيفية زيادة عوائد BTC الخاصة بك



سجل الآن - احصل على مكافأة فورية بقيمة 15 دولارًا للمستخدمين الجدد.



إيداع BTC - الحد الأدنى للإيداع هو 100 دولار فقط في BTC.



حدد عقدًا - قم بتنشيط معدل التجزئة الخاص بك بنقرة واحدة.



تسوية الأرباح اليومية - تتم تسوية الأرباح يوميًا ويمكن سحبها أو إعادة استثمارها في أي وقت.



مثال على الربح / آخر تحديثات سوق البيتكوين

مبلغ العقد مدة العقد الأرباح اليومية العائد الإجمالي

100 دولار يومين 3.00 دولار 106 دولارًا

500 دولار 6 أيام 6.75 دولارًا 540.5 دولارًا

1300 دولار 14 يومًا 18.20 دولارًا 1,554.8 دولارًا

3200 دولار 20 يومًا 46.40 دولارًا 4,128 دولارًا

7,700 دولار 25 يومًا 123.20 دولارًا 10,780 دولارًا

10,000 دولار 30 يومًا 170.00 دولارًا 15,100 دولارًا



سعر BTC: ~110,369 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض بنحو 0.79% خلال الـ24 ساعة الماضية.



تقلبات الأسعار اليومية: أعلى سعر ~112,820 دولارًا أمريكيًا، وأدنى سعر ~108,951 دولارًا أمريكيًا.



معنويات السوق: مدعومةً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، تجاوز سعر بيتكوين لفترة وجيزة مستوى 117,000 دولار أمريكي، إلا أن ضغوط البيع التي نتجت عن انخفاض سعره إلى ما دون 111,000 دولار أمريكي دفعته إلى التراجع. على الرغم من ذلك، لا تزال ثقة المستثمرين المؤسسيين قوية، ويستمر تفاؤل السوق بشأن النمو طويل الأجل وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.



لماذا تنضم إلى PlanMining الآن؟



مع اقتراب سعر بيتكوين من 110,369 دولارًا أمريكيًا، ومع خضوع السوق لعملية اندماج جيدة، تُقدم PlanMining طريقة سهلة وصديقة للبيئة وموثوقة لتحقيق عوائد يومية، دون الحاجة إلى أي أجهزة تعدين. وبفضل برنامج عمولة الإحالة، يُمكن للمستخدمين تجميع أصول بيتكوين تدريجيًا عبر قنوات دخل متعددة.



لا تنتظر الارتفاع التالي في سعر البيتكوين؛ دع PlanMining يساعدك في تحويل البيتكوين إلى محرك نمو ثروة مستقر وموثوق.

الموقع الرسمي: https://planmining.com/