أثرياء العالم يخسرون 20 مليار دولار في 24 ساعة.. إيلون ماسك يتصدر - أسماء

الوكيل الإخباري - تسببت الخسائر التي شهدتها الأسواق العالمية، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في تراجع ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم.

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وفاقم من خسائر الأسواق العالمية قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

برنارد أرنو



وانفرد قطب الموضة الفرنسي، برنارد أرنو من بين قائمة أغنى 10 مليارديرات، بتحصيل مكاسب خلال الأسبوع الماضي، ورغم أنه تمكن في بداية الأمر من تحقيق مكاسب تقدر بـ2.3 مليار دولار، لكن سرعان ما تقلصت تلك المكاسب لتصبح 55 مليون دولار فقط.

وتكبد 9 من أغنى 10 مليارديرات على قائمة فوربس خسائر قدرها 20.8 مليار دولار بحسب ما ذكرت مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وجاءت خسائر أغنى مليارديرات العالم، بعد هبوط الأسواق العالمية جراء رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس لاحتواء التضخم المرتفع.



وقد ارتفعت أسهم شركة LVMH التابعة للملياردير الفرنسي، برنارد أرنو والعائلة، بنحو 1.47% الأربعاء الماضي ، لكنها عادت وانخفضت بنحو 1.5% .



ويبلغ إجمالي صافي ثروة أكبر 10 مليارديرات 1.3 تريليون دولار، بتاريخ 22 أيلول الجاري، وإجمالي الخسارة خلال الأسبوع الماضي بلغت قرابة 20.85 مليار دولار.



إيلون ماسك وقعت أكبر خسارة على الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، الذي خسر 5.4 مليار دولار خلال 24 ساعة، بتاريخ 22 أيلول .

نسبة تراجع الثروة: 1.95%



جيف بيزوس

خسر مؤسس شركة أمازون، الملياردير جيف بيزوس، 3.6 مليار دولار، ليكون ثاني أكبر الخاسرين بين المليارديرات العشرة الأوائل على قائمة فوربس اللحظية لإحصاء الثروات.



غوتام أداني

كان قطب الأعمال الهندي، وأغنى مليارديرات الهند، غوتام أداني، ثالث أكبر الخاسرين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة المنتهية بتاريخ 22 أيلول الجاري، قبل افتتاح السوق الأميركية، حسبما تشير تقديرات فوربس اللحظية للثروات.



وخسر أداني - الذي صعد هذا الأسبوع إلى المرتبة الثانية على قائمة فوربس لمليارديرات العالم - 3.2 مليار دولار في 24 ساعة، وسط تراجع أسهم مجموعة أداني بنسبة 0.86% هذا الأسبوع، لكنه حافظ على المرتبة الثانية ضمن قائمة فوربس لمليارديرات العالم.



وفيما يلي بالترتيب بقية الخاسرين:



وارن بافيت: خسر 2.7 مليار دولار

لاري إليسون: نسبة تراجع الثروة: 1.9%

لاري بايج : خسر 1.4 مليار دولار

سيرجي برن: خسر 1.4 مليار دولار.

بيل جيتس: خسر 787 مليون دولار

موكيش أمباني: خسر 576 مليون دولار

(فوربس الشرق الأوسط )