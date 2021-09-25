أحدث حملة تشنها البلاد على العملات المشفرة في الصين

الوكيل الإخباري - حظرت الصين جميع معاملات العملات المشفرة وتعهدت باستئصال تعدين الأصول الرقمية، مما وجه أقوى ضربة لهذه الصناعة حتى الآن.

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وقال بنك الشعب الصيني إن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة تعتبر نشاطًا ماليًا غير مشروع، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها المنصات الخارجية.

وأضاف أن العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين و Tether، ليست عملة ورقية ولا يمكن تداولها وتراجعت عملة بيتكوين في أعقاب الإعلان وانخفضت بنسبة 8 في المئة إلى نحو 40000 دولار.

ويذهب المسؤولون الصينيون إلى أبعد من ذلك للقضاء على تداول العملات الرقمية لعلاقاتها بالاحتيال وغسيل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.



ولدى الصين قواعد تمنع البنوك من تقديم خدمات متعلقة بالتشفير وللالتفاف على هذه القواعد، انتقل المتداولون إلى منصات التداول الواقعة خارج الدولة.



ويكون لحظر الصين لجميع أنشطة تداول العملات الرقمية بعض التأثير قصير المدى في تقييم العملة ولكن من المرجح أن تكون الآثار الطويلة المدى غائبة.



وفي حين أنه لا يزال هناك مضاربون صينيون ضمن البلاد، فقد انتقل النشاط إلى خارج البلاد على مر السنين.

تعد البلاد موطنًا لتركيز كبير من المعدنين في العالم، وكان لديها مؤخراً 46 في المئة من معدل التجزئة العالمي وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة.