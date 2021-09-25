السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

بنغلاديش تتطلع لدور أوروبي فاعل لإعادة الروهنغيا لبلادهم

السبت، 25-09-2021 02:45 م

أحدث حملة تشنها البلاد على العملات المشفرة في الصين

العملات-المشفرة-780x470


الوكيل الإخباري - حظرت الصين جميع معاملات العملات المشفرة وتعهدت باستئصال تعدين الأصول الرقمية، مما وجه أقوى ضربة لهذه الصناعة حتى الآن.

اضافة اعلان

 

وقال بنك الشعب الصيني إن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة تعتبر نشاطًا ماليًا غير مشروع، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها المنصات الخارجية.

 

وأضاف أن العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين و Tether، ليست عملة ورقية ولا يمكن تداولها وتراجعت عملة بيتكوين في أعقاب الإعلان وانخفضت بنسبة 8 في المئة إلى نحو 40000 دولار.

 

ويذهب المسؤولون الصينيون إلى أبعد من ذلك للقضاء على تداول العملات الرقمية لعلاقاتها بالاحتيال وغسيل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.


ولدى الصين قواعد تمنع البنوك من تقديم خدمات متعلقة بالتشفير وللالتفاف على هذه القواعد، انتقل المتداولون إلى منصات التداول الواقعة خارج الدولة.


ويكون لحظر الصين لجميع أنشطة تداول العملات الرقمية بعض التأثير قصير المدى في تقييم العملة ولكن من المرجح أن تكون الآثار الطويلة المدى غائبة.


وفي حين أنه لا يزال هناك مضاربون صينيون ضمن البلاد، فقد انتقل النشاط إلى خارج البلاد على مر السنين.

 

تعد البلاد موطنًا لتركيز كبير من المعدنين في العالم، وكان لديها مؤخراً 46 في المئة من معدل التجزئة العالمي وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614f18db42360445211210f7

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

614edaf54c59b771e421a161

سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات

9202123105023558697750

أسعار الذهب السبت 25/9/2021

دولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

عملة

الصين: جميع المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة غير قانونية

أخبار متعلقة
روسيا

تضاعف صادرات الغاز من روسيا إلى الصين

7888

لماذا اعتمدت السلفادور بيتكوين عملة رسمية؟

1-45

مبيعات العملات المشفرة تتسع وبيتكوين تتراجع نحو 4%

354656

كوبا تعتزم الاعتراف بالعملة المشفرة‎‎