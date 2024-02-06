الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

الثلاثاء، 06-02-2024 09:44 ص

أرامكو السعودية تبقي على سعر الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا دون تغيير

010122

الوكيل الإخباري - أظهر بيان لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء أن السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - أبقت على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف دون تغيير لعملائها في آسيا في آذار، عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قائدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق.

اضافة اعلان


وحددت أرامكو سعر النفط الخام العربي الخفيف بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو نفس مستوى الشهر السابق.


وأجرت شركة النفط الحكومية العملاقة أكبر تخفيض في سعر البيع الرسمي في 13 شهرا لشحنات شباط إلى أدنى مستوى في 27 شهرا وسط منافسة من الموردين المنافسين.


وجاء سعر آذار أقل من توقعات السوق التي قالت إن السعودية سترفع سعر البيع الرسمي بحوالي 55 سنتا في أعقاب تحسن السوق وتضاؤل المخاوف من انقطاع الإمدادات في ظل الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.


وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل من الخام السعودي للتحميل في كانون الثاني وشباط بسبب ارتفاع الأسعار.

اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
2173433_0

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

010

استقرار أسعار الذهب عالمياً

10

الدولار الأمريكي قرب ذروته في 3 أشهر والأسترالي يصعد بعد قرار المركزي

521225_1_1698469571

انخفاض في مؤشرات الأسهم الأميركية

file

تراجع طفيف على أسعار النفط عالمياً

OGMAx

إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا

أخبار متعلقة
file

تراجع طفيف على أسعار النفط عالمياً

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

07141

النفط يتخلى عن مكاسبه وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي

نفط8

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

LYNXMPEK0801V_L

أسعار النفط تستقر وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

نفط2

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم