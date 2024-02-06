أرامكو السعودية تبقي على سعر الخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا دون تغيير

الوكيل الإخباري - أظهر بيان لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء أن السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - أبقت على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف دون تغيير لعملائها في آسيا في آذار، عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قائدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق.

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وحددت أرامكو سعر النفط الخام العربي الخفيف بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو نفس مستوى الشهر السابق.



وأجرت شركة النفط الحكومية العملاقة أكبر تخفيض في سعر البيع الرسمي في 13 شهرا لشحنات شباط إلى أدنى مستوى في 27 شهرا وسط منافسة من الموردين المنافسين.



وجاء سعر آذار أقل من توقعات السوق التي قالت إن السعودية سترفع سعر البيع الرسمي بحوالي 55 سنتا في أعقاب تحسن السوق وتضاؤل المخاوف من انقطاع الإمدادات في ظل الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.