ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.53 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.

