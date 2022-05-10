أرامكو السعودية تحقق اليوم أعلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

الوكيل الاخباري- تجاوزت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية ،أكبر شركة نفط في العالم، شركة أبل الأمريكية الشهيرة بإنتاج هاتف الأيفون، لتصبح عملاق النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في العالم.



جاء ذلك بعد ارتفاع سهم الشركة إلى 46.20 ريال لترتفع القيةم السوقية إلى 2.464 تريليون دولار (9.24 تريليون ريال)، فيما قيمة "أبل" 2.461 تريليون دولار.



استفادت شركة أرامكو السعودية من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل مؤخرا، فيما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية وخاصة شركات التكنولوجيا التى كانت قد حققت طفرة كبيرة في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا.



وخلف الشركتين تأتي شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية 1.979 تريليون دولار.

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