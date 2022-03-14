الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 09:21 ص

أرباح الوسائل الصناعية السنوية تنمو 10% إلى 30.4 مليون ريال

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الوكيل الإخباري -أعلنت شركة الوسائل الصناعية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح نسبته 10%.

وبلغ صافي ربح الشركة، التي تم إدراجها في السوق الموازية - نمو السعودية يناير الماضي، 30.4 مليون ريال العام الماضي، مقابل 27.7 مليون ريال خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.9% لتصل إلى 303.8 مليون ريال، مقابل 301.06 مليون ريال خلال عام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 7.7%، وإلى الإكفاء بالمخصصات التي تمت خلال العام الماضي بالنسبة للإلتزامات الطارية ومخصص أطراف ذو علاقة نسبة لتغطية كامل الإلتزام.

وزادت الإيرادات الأخرى للشركة بنسبة 582.4% لتصبح بمبلغ 2.873 مليون ريال مقارنة بمبلغ 421 ألف ريال لعام 2020.

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