أزمة إفلاس الشركات تُهدد السويد

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 14%، خلال شهر أيلول الماضي، مقارنة مع العام السابق، متأثراً بالركود في قطاعات الفنادق والمطاعم.

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وقالت الرئيس التنفيذي للوكالة جابرييلا جورانسون في بيان :"ما نشهده الآن هو تطور مخيف حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار".



وتوقعت جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.

وأضافت أن أكثر من 3000 موظف في قطاع البناء وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة 14 على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس. الاقتصادية