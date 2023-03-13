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الإثنين، 13-03-2023 05:10 م

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا في الأردن

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب في الأردن، الاثنين، ارتفاعا بواقع  40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

وبحسب التسعيرة اليومية، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين 38.80 دينار، و37.20 دينار للشراء.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط 45.30دينار، و42.60 دينار للشراء، كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 34.80 دينار، و31.8 للشراء.

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