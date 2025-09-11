روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 698.5 مليار دولار

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي إن "هذا الارتفاع يعكس تحسن العوائد من الصادرات واستقرار التدفقات النقدية، موسكو مستمرة في الاعتماد على سياسات مالية مشددة لتحصين اقتصادها أمام العقوبات، الحفاظ على مستوى مرتفع من الاحتياطيات يعزز قدرة روسيا على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية وضمان استقرار الروبل".
