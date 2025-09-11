الخميس 2025-09-11 08:38 م
 

روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 698.5 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد من النقد الأجنبي والذهب، بمقدار 13 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى مستوى 698.5 مليار دولار.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي إن "هذا الارتفاع يعكس تحسن العوائد من الصادرات واستقرار التدفقات النقدية، موسكو مستمرة في الاعتماد على سياسات مالية مشددة لتحصين اقتصادها أمام العقوبات، الحفاظ على مستوى مرتفع من الاحتياطيات يعزز قدرة روسيا على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية وضمان استقرار الروبل".

 

