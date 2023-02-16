أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً خلال التعاملات اليوم الخميس، بسبب انخفاض طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب دلائل على متانة الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مجددا.

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وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، كما انخفض الدولار 0.3 % أمام العملات المنافسة بعدما وصل إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع تقريبا أمس الأربعاء مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وانخفضت أسعار الذهب 4.6 % هذا الشهر، وتتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ يونيو 2021 إذا استمرت الخسائر. ( سكاي نيوز )



