أسعار النحاس تحطم مستويات قياسية

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النحاس، اليوم الاثنين، محطمة مستويات قياسية منذ العام 2011، في ظل ضعف الدولار ومخاوف بشأن الإمدادات من تشيلي.



وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة Comex بنسبة 0.94% إلى 43842 دولار للرطل.



وقبل ذلك من التعاملات بلغت عقود النحاس 43943 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى منذ بداية أغسطس 2011.



وساهم انخفاض العملة الأمريكية في دعم أسعار النحاس، حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.17% إلى 90.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية مارس.



وانخفاض الدولار يعزز الإقبال على المواد الأساسية الأخرى، بما في ذلك النحاس، إذ يقلص التكلفة لحائزي العملات الأخرى.



كذلك يركز المستثمرون على الوضع في تشيلي، التي تمثل نحو ربع إمدادات النحاس في العالم، حيث أفادت تقارير بأن عمال الموانئ في تشيلي دعوا إلى الإضراب.

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المصدر: روسيااليوم