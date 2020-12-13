الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 11:51 ص

أسعار النفط العالمية في 2021 قد تتخطى 60 دولارا للبرميل

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الوكيل الاخباري - توقع مدير الاستثمار في "ساكسو بنك" الدنماركي، ستين جاكوبسن، أن أسعار النفط العالمية في العام المقبل سيتم تداولها في حدود 40-60 دولارًا للبرميل مع إمكانية زيادة معدلات التعافي الاقتصادي.

وقال جاكوبسن: "في عام 2021، نتوقع نطاقا يتراوح بين 40 و 60 دولارًا مع إمكانية الزيادة إذا تخطى النمو الاقتصادي العالمي توقعات معظم الاقتصاديين".

وأشار أيضا إلى أن دور منظمة "أوبك" سينخفض على المدى الطويل.

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يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران / يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.

 

ومن المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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