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الإثنين، 30-11-2020 09:45 ص

أوبك+ لم تتوصل بعد إلى توافق على السياسة النفطية لعام 2021

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الوكيل الاخباري - قالت أربعة مصادر في (أوبك+)، إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021، وذلك بعد جولة أولية من المحادثات، الأحد، وقبل اجتماعات حاسمة يومي الاثنين والثلاثاء.

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وكان من المقرر أن تخفف "أوبك+"، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا ودول أخرى، من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، لكن موجة فيروس كورونا الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.

وقالت المصادر، إن "(أوبك+) تدرس الآن تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثمانية بالمئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021.


ولم تتوصل المشاورات الأولية الأحد بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد، وفقا لرويترز.


وقالت المصادر، إن "المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج".


وأضافت أن "الأفكار المتعلقة بالتخفيضات الكبيرة أو تمديد مستويات الخفض الحالية لمدة ستة أشهر أقل احتمالا بكثير".


وقال أحد المصادر الأربعة/ "لا يوجد توافق حتى الآن".


وقال مصدر ثان، "هناك العديد من الأفكار المختلفة مطروحة للنقاش.. وأيضا زيادة تدريجية (في الإنتاج)".

ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع الرئيسي في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش غدا الاثنين.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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