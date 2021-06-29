الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

ضبط 300 الف حبة مخدرة بحوزة شخصين

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العبداللات ينفي لـ الوكيل انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.. ويوضح : انفجار صغير

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى'

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن

يومان لتعديل ساعات الحظر الليلي وإلغاؤه في مناطق

حجاوي لـ الوكيل: مزج المطاعيم يرفع من قدرة مقاومة المتحورات.. والجرعة الـ3 قيد الدراسة

إلقاء القبض على قاتل أحد الأشخاص في محافظة الزرقاء

استكمال النظر في ' قضية الفتنة' الأربعاء

تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

عاجل

العبداللات ينفي لـ الوكيل انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.. ويوضح : انفجار صغير

الثلاثاء، 29-06-2021 09:57 ص

أسعار النفط تتراجع في الأسواق العالمية

كيف-تبدأ-تداول-النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط مجددا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل مؤشرات على اتجاه تجمع "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط إلى الموافقة على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري المقرر الخميس المقبل، مع تجدد المخاوف من جائحة فيروس كورونا بسبب السلالة المتحورة الجديدة دلتا.اضافة اعلان


وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة تصل إلى 4ر0% بعد تراجعها أمس بنسبة 9ر1% هو أكبر تراجع يومي للاسعار منذ أكثر من أسبوع.

وكان تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة دلتا من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وعدد آخر من دول العالم قد أدى إلى إعادة فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية مما قلص الآمال في تعافي الطلب على الطاقة. في الوقت نفسه يتوقع تجمع "أوبك بلس" استمرار العجز في سوق النفط العالمية حتى نهاية العام الحالي في حال استقرار الإنتاج عند مستوياته الحالية.

ورغم تراجع الأسعار اليوم ما زالت أعلى بنسبة 10% تقريبا عن مستواها في نهاية الأسبوع الماضي في ظل تقدم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم مما سمح باستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تتولى لجنة الخبراء التابعة لتجمع "أوبك بلس" مراجعة أوضاع السوق خلال اجتماعها الدوري المقرر اليوم الثلاثاء، قبل الاجتماع الأساسي للتجمع الذي يضم 23 دولة نفطية منها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا يوم الخميس المقبل.

وبحسب التقديرات المقدمة إلى اللجنة الفنية المشتركة والتي اطلعت عليها بلومبرغ فإنه من المتوقع زيادة الطلب على العرض في السوق العالمية بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا خلال آب/ أغسطس المقبل. وسيكون متوسط العجز حوالي 9ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل مستويات الإنتاج الحالية.

ويتوقع الخبراء والتجار الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم الموافقة على زيادة الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يوميا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم بنسبة 4ر0% إلى 61ر72 دولار للبرميل تسليم آب/ أغسطس المقبل فيما تراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 5ر0% إلى 33ر74 دولار للبرميل تسليم آب/ أغسطس المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_98c9c136f0cdd61cd7af8f572c59046d

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن

320213013219667321083

تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 29/6/2021

تر

البنك الدولي : ترقّب أن يشهد الأردن تعافيا تدريجيا من كورونا

6202127222348845314868

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تصدر دليلاً إرشادياً

720201592743948712830

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

أخبار متعلقة
1_1329

النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ 2018

دولار

5.9 مليون دولار مدفوعات فنادق خلال الحجر الصحي ضد كورونا

22-102

تراجع أسعار الذهب عالميا

62021314218598280855

أسعار العقارات التجارية تهبط 12 %

البنك

البنك الدولي: توجّه لربط تقديم معونات بالتزام الأردن بخلق فرص عمل

608abdd34c59b70d5666a31c

بوتين: الاقتصاد الوطني يتعافى بشكل أفضل من المتوقع