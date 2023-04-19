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الأربعاء، 19-04-2023 10:05 ص

أسعار النفط تتراجع قبل صدور تقرير أمريكي حول المخزونات

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة ترقب في الأسواق لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات الخام الأمريكية.

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وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.52% إلى 80.44 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.50% إلى 84.35 دولار للبرميل.


وأمس أغلقت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 80.86 دولار للبرميل وعقود خام "برنت" عند 84.77 دولار للبرميل.


وتلقت الأسعار أمس الثلاثاء دعما بعدما نقلت مصادر عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل الجاري.


ومن المرتقب صدور تقرير رسمي عن مخزونات الذهب الأسود من إدارة معلومات الطاقة (بيانات رسمية) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

 

RT

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