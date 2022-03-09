الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 09:46 ص

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%.. برنت يتجاوز 131 دولار

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الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وسط استمرار الإضطرابات في شرق أوروبا، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس حظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي، إلا أن تصريحه بعدم إلزام أوروبا بهذا القرار قلص من حدة ارتفاعه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2022، بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

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