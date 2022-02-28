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الإثنين، 28-02-2022 11:01 ص

أسعار الغاز في أوروبا تحلق

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 34% في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

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وقفزت العقود الآجلة للغاز في مستهل التعاملات بنسبة 34% إلى 1454 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن ارتفاع أسعار الغاز جاء بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة الممتحدة إلى جانب دول أخرى عقوبات على روسيا، وذلك بعد أن بدأت موسكو عملية عسكرية أمنية خاصة في أوكرانيا.

وعلى صعيد متصل، أفادت بيانات بأن بولندا زادت يوم السبت الماضي بشكل حاد ضخ الغاز الطبيعي إلى مرافق التخزين تحت الأرض، وذلك على خلفية استئناف الضخ المباشر عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا (مسار لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر بيلاروس وبولندا).

 

روسيا اليوم

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