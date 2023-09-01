السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر

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الجمعة، 01-09-2023 11:46 م

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 7 أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.اضافة اعلان


ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر القادم.

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