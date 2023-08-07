أرامكو: مؤشرات على استمرار قوة الطلب العالمي على النفط

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الاثنين، إن الإمدادات التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة.



وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.

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وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الاثنين، انخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام بنحو 38 بالمئة مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات.