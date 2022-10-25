الصين ترفع أسعار البنزين والديزل محليا

الوكيل الإخباري - رفعت الصين، اليوم الثلاثاء، أسعار التجزئة للبنزين والديزل، بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، وذلك حسبما أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد.

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وسترتفع أسعار البنزين والديزل 185 يوانا (نحو 25.97 دولار أميركي) و175 يوانا للطن على التوالي.



وبموجب آلية التسعير الحالية، تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانًا للطن، وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل.



وقالت اللجنة إن أكبر ثلاث شركات نفطية في الصين، الشركة الوطنية الصينية للنفط والشركة الصينية للبتروكيماويات والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، يجب أن تحافظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.



بترا