أسعار النفط تهوي وتأجيل اجتماع لـ "أوبك+"

الوكيل الإخباري - هبط سعر خام برنت 49 سنتا إلى 81.96 دولار للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من 5%.

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وقالت مصادر في (أوبك+) إن التحالف أرجأ اجتماعاً وزارياً كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 تشرين الثاني الحالي بدلاً من 26 تشرين الثاني الحالي.



يأتي ذلك في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج ومن ثم على التخفيضات المحتملة، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام.



وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف ( أوبك+ ) الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024.